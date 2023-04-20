Враг постоянно маневрирует и выискивает места, откуда он может наносить удары, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что у противника произошла определенная ротация, ему удалось подтянуть невредимые силы
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Мы наблюдаем, что у противника происходит активность, когда ему удается подтянуть снаряды и средства поражения, в частности артиллерийские установки. Враг постоянно маневрирует, выискивает места, откуда он может нанести удар. Если за минувшие сутки, 19 апреля, наши Силы обороны уничтожили 7 единиц автобронетехники и 2 миномета, то накануне, 18 апреля, были уничтожены 4 артустановки", - сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что у противника произошла определенная ротация, ему удалось подтянуть невредимые силы.
"Враг продолжает использовать авиацию, которая выпускает управляемые авиационные бомбы ( КАБ ) по Бериславскому и Херсонскому районам. Эту активность противник прикрывает радиолокационными ракетами, чтобы приглушить наши средства ПВО и не дать нам возможности поразить вражеские самолеты", - отметила Гуменюк.
- 18 апреля россияне привлекли дроны и выпустили 350 снарядов из тяжелой артиллерии по территории Херсонщины, один человек погиб, 10 ранены.
- 19 апреля российские войска обстреливали Херсонскую область 60 раз. В результате ранены шесть мирных жителей, есть повреждения
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