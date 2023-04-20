Враг постоянно маневрирует и выискивает места, откуда он может наносить удары, - Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы наблюдаем, что у противника происходит активность, когда ему удается подтянуть снаряды и средства поражения, в частности артиллерийские установки. Враг постоянно маневрирует, выискивает места, откуда он может нанести удар. Если за минувшие сутки, 19 апреля, наши Силы обороны уничтожили 7 единиц автобронетехники и 2 миномета, то накануне, 18 апреля, были уничтожены 4 артустановки", - сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что у противника произошла определенная ротация, ему удалось подтянуть невредимые силы.

"Враг продолжает использовать авиацию, которая выпускает управляемые авиационные бомбы ( КАБ ) по Бериславскому и Херсонскому районам. Эту активность противник прикрывает радиолокационными ракетами, чтобы приглушить наши средства ПВО и не дать нам возможности поразить вражеские самолеты", - отметила Гуменюк.