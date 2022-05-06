Враг постоянно бьет по Лисичанску, эвакуация людей продолжается, - глава городской ВГА
Александр Заика, руководитель Лисичанской городской ВГА сообщил, что вражеские обстрелы держат город в сложной ситуации, организован постоянный подвоз воды и гуманитарной помощи, потому что люди еще остаются в Лисичанске, хотя эвакуация происходит каждый день
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Руководитель ВГА г. Лисичанска отметил, что каждый день призывает горожан к эвакуации, но желающих уезжать мало, несмотря на постоянные обстрелы города.
"Ночь лупили из всего, что имеют, пока без жертв. У нас есть возможности, чтобы эвакуировать людей, транспорт готов, местные жители об этом знают. Вчера эвакуировали 48 человек, один человек был из Северодонецка . Постоянно идет эвакуация, но люди не хотят ехать. Позавчера эвакуировали всего 29 человек", - отметил Александр Заика.
Заика сообщил, что в город организован подвоз воды, а также городской волонтерский центр наполняется гуманитарной помощью, но ситуация остается сложной из-за постоянных обстрелов.
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