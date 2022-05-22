Враг поставил цель сделать котел в Лисичанске и Северодонецке, - офицер ТрО Луганщины
Офицер областной терробороны Луганщины Сергей Шакун рассказал, что противник продолжает выходить из Попасной на Соледар, чтобы контролировать трассу Лисичанск – Бахмут
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне поставили перед собой цель сделать котел и в котел завести Лисичанск и Северодонецк. Они продолжают из Попасной выходить на Соледар, чтобы контролировать трассу, объединяющую Лисичанск с Бахмутом.
Россияне хотят перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, – Шакун
Трасса плотно обстреливается, ездить по ней гражданским и военным невозможно. Враг пытался выйти со стороны Владимировки на трассу, но их наши артиллеристы уничтожили и сравняли с землей. У Белогоровки враг пытался сделать кольцо – не получилось, здесь тоже не получится. Потому что техника, предоставленная Украине нашими европейскими и американскими друзьями хорошо работает", - подчеркнул Шакун.
Россия сосредоточила главные усилия на окружении и захвате Северодонецка в Луганской области
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