Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне поставили перед собой цель сделать котел и в котел завести Лисичанск и Северодонецк. Они продолжают из Попасной выходить на Соледар, чтобы контролировать трассу, объединяющую Лисичанск с Бахмутом.

Россияне хотят перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, – Шакун

Трасса плотно обстреливается, ездить по ней гражданским и военным невозможно. Враг пытался выйти со стороны Владимировки на трассу, но их наши артиллеристы уничтожили и сравняли с землей. У Белогоровки враг пытался сделать кольцо – не получилось, здесь тоже не получится. Потому что техника, предоставленная Украине нашими европейскими и американскими друзьями хорошо работает", - подчеркнул Шакун.

Россия сосредоточила главные усилия на окружении и захвате Северодонецка в Луганской области

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