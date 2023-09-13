Враг после сопротивления ВСУ на Купянском направлении сутки не вел бои

Об этом сообщает в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"За прошедшие сутки не произошло ни одного боевого столкновения (на Купянском направлении, – ред.). Такое иногда бывает, противник сейчас начинает применять свою тактику. Видимо, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам поблизости Новоегоровки и других населенных пунктов. Однако это не значит, что там совсем не происходит боевых действий", - рассказал военный.

Евлаш рассказал о прогрессе украинской армии на Бахмутском направлении, особенно к югу от города. По его словам, ВСУ продвинулись в селе Клещиевка, где продолжаются бои с российскими оккупантами.

"Действительно, в Клищиевке есть продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия. Кроме этого, есть успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка. Мы имеем там успех. Давайте не будем идти". Когда уже будут точно известны результаты, тогда обязательно сообщим, чтобы быть уже уверенными в нашей ситуации", - подчеркнул Евлаш.

Пресс-служба Восточной группировки войск сообщила, что к северу от Бахмута, возле села Орехово-Василовка, российская армия имеет значительный контингент – около 50 тысяч воинов, более двух тысяч танков, около тысячи бронетранспортеров, около 150 орудий и более 120 реактивных установок.

"Там также достаточно мощные силы. Постоянные такие атаки противника сейчас – вблизи Орехово-Василовка на северном фланге Бахмута, свидетельствует о том, что противник все еще пытается искать слабые места в нашей обороне. Однако безрезультатно", – добавил глава пресс-службы.