Враг после переформатирования возобновит наступательные действия вокруг Авдеевки и Марьинки, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Когда мы говорим об Авдеевке, то эту операцию россияне проводили по всем канонам. Я избегал бы тезиса о "мясных штурмах", потому что эта операция готовилась со всеми правильными подходами, с использованием артиллерии, авиации, механизированных подразделений. Эти все вражеские усилия были отбиты благодаря дронам, минным полям, противотанковым средствам. Но понимаем, что операция готовилась противником, и действия по двум направлениям от Красногоровки с севера и с юга были хорошо подготовлены, по-моему. Украинская сторона отразила эти все атаки", - прокомментировал военный эксперт.

По его словам, есть информация, что за эти шесть дней атаки враг понес потери по меньшей мере в 3 тыс. личного состава, а это значительные показатели.

"Вероятно, есть направления, где можно было бы усовершенствовать нашу систему обороны, чтобы избежать продвижения противника, в том числе из той же Красногоровки. Если мы говорим, что имеем хорошую фортификацию и знаем, откуда враг может наступать, то эти участки от Красногоровки должны были контролироваться еще тщательнее. Но результат вполне приемлемый ввиду того, что противник сейчас проводит перегруппировку своих сил. Я уверен, что все-таки враг возобновит наступательные действия на этом участке и вокруг Авдеевки, и вокруг Марьинки", - отметил Сергей Згурец.

Згурец сказал, что сейчас снова политические приоритеты РФ на этом направлении преобладают над военными приоритетами.

"По моему мнению, российское военное командование изо всех сил будет пытаться добиться какого-то успеха вокруг Авдеевки, чтобы подтвердить нарратив РФ, что, несмотря на помощь стран Запада Украине, российская армия продвигается на определенных участках, а наступление ВСУ происходит медленно. Политическая составляющая в наступлении на Авдеевку и Марьинку будет доминировать. Думаю, что через короткий промежуток после определенного переформатирования мы можем ожидать дальнейших наступательных действий противника на этом участке", - резюмировал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.