Враг попытался наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, успеха не имел, отошел, - Генштаб
В Генштабе рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 1 сентября о российском вторжении
Как пишет Генеральный штаб ВСУ, противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.
В ВСУ отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
"Подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь", - отметили в Генштабе.
На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.
На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых районов.
На Харьковском направлении враг совершил обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.
На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушеваха, Великая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дубравное и Новая Дмитровка.
"Враг применил авиацию для нанесения удара по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Богородичное. Совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", - пишут в ВСУ.
На Краматорском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздоловка.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополевка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Веселая Долина.
"Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел", - добавляют военные.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески.
"Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", - отмечают в Генштабе.
На Новопавловском направлении совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Пречистовка. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка.
"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел", - пишут в ВСУ.
На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.
На Южнобужском направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степовая Долина, Таврийское, Лупарево, Александровка, Первомайское, Лозовое, Ольгино.
"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает ведение разведки, выполнение задач по поддержке действий наземной группировки и блокировке гражданского судоходства. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины", - добавляют в Генштабе.
- Напомним, в Донецкой области увеличили продолжительность комендантского часа
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