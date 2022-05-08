Враг попал в Попаснянский водоканал, без воды остался 1 млн человек
В Луганской области без воды остался 1 млн человек, включая временно оккупированные территории, из-за повреждения Попаснянского водоканала
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.
"Орки попали по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории", - написал он.
Оккупанты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами.
"Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Лисичанск, (всего около 1 млн населения)", – сообщил Гайдай.
Ремонтники смогут начать работу над восстановлением водоснабжения только после прекращения боевых действий.
- Напомним, украинские военные отошли от города Попасная на более крепкие позиции.
- Городской голова Попасной Николай Ханатов заявил, что российская армия пытается окружить город.
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