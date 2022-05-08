Враг попал в Попаснянский водоканал, без воды остался 1 млн человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

"Орки попали по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории", - написал он.

Оккупанты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами.

"Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Лисичанск, (всего около 1 млн населения)", – сообщил Гайдай.

Ремонтники смогут начать работу над восстановлением водоснабжения только после прекращения боевых действий.

Напомним, украинские военные отошли от города Попасная на более крепкие позиции.

Городской голова Попасной Николай Ханатов заявил, что российская армия пытается окружить город.

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