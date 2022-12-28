Об этом он сказал в эфире телемарафона .

Отмечается, что у России не так много пригодных к использованию самолетов, которые могут наносить удары по территории Украины и что их количество в дальнейшем уменьшается. В свою очередь Данилов заявил, что как бы далеко враг ни прятал свои самолеты, это ему не поможет.

"На сегодняшний день враг начал самолеты прятать, он понимает, что мы можем доставать их даже на тех территориях, где они не ожидали. Они даже в Приморский край перегнали свои самолеты, но поверьте, при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо, чтобы враг имел хлопоты", - комментирует Данилов.

На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря прогремели взрывы. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.

Россияне после взрывов в ночь на 26 декабря передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb