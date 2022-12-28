Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Враг понял: мы можем доставать российские самолеты на тех территориях, где они не ожидали, - Данилов

Враг понял: мы можем доставать российские самолеты на тех территориях, где они не ожидали, - Данилов

28 декабря, 2022 среда
15:12
война с Россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне переместили свои самолеты в Приморский край, поскольку поняли, что ВСУ могут доставать их даже "на неожиданных территориях"

Об этом он сказал в эфире телемарафона .

Отмечается, что у России не так много пригодных к использованию самолетов, которые могут наносить удары по территории Украины и что их количество в дальнейшем уменьшается. В свою очередь Данилов заявил, что как бы далеко враг ни прятал свои самолеты, это ему не поможет.

"На сегодняшний день враг начал самолеты прятать, он понимает, что мы можем доставать их даже на тех территориях, где они не ожидали. Они даже в Приморский край перегнали свои самолеты, но поверьте, при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо, чтобы враг имел хлопоты", - комментирует Данилов.

  • На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря прогремели взрывы. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.
  • Россияне после взрывов в ночь на 26 декабря передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Алексей Данилов
Читайте также:
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
27 декабря, 2022 вторник
Подробности взрывов на аэродроме "Энгельс", ситуация вокруг Бахмута и как противодействовать дружбе Ирана и России. Колонка Сергея Згурца
російська армія, мобілізація
27 декабря, 2022 вторник
По всей линии фронта враг накапливает силы, - Згурец
Павло Антов
27 декабря, 2022 вторник
Двойная смерть в Индии. Погибли один из самых богатых в России местных депутатов и его друг
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 41.43
    Продажа 42.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 декабря
16:01
OPINION
Грабеж на войне. В России все будут "в судьбе"
15:52
В немецкой разведке разоблачили предполагаемого русского шпиона
15:46
Оборона, экономика, военные преступления РФ: Зеленский выступил в Раде
15:44
Минреинтеграции утвердило новый перечень временно оккупированных территорий и тех, где прошли боевые действия
15:40
Анонс
Jamala отправится в свой первый тур по Северной Америке
15:25
Эксклюзив
Россияне будут пытаться не дать нам зайти в Рубежное в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко
15:24
НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную поэту-юмористу Павлу Глазовому
15:17
Суд в Швейцарии временно приостановил банкротство оператора "Северного потока-2"
15:17
Германия закупила для Украины 480 генераторов, из них 196 уже доставлены
15:11
Латвия
Латвия передаст Украине 10 автобусов, их планируют загрузить гуманитарной помощью
15:08
Эксклюзив
ВСУ эффективно уничтожили колонну российской техники, которая передвигалась к Олешкам, - депутат Херсонского облсовета Хлань
15:03
Газогоны, электроподстанции, мосты: в МВД заявили о поражении более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
15:00
Торможение инспекции России препятствует работе "зернового коридора": в Босфоре образовалась очередь из более 90 судов
14:35
Россияне вводят круглосуточный комендантский час в некоторых населенных пунктах на оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
14:28
Европейская Солидарность
"Европейская Солидарность" требует срочно принять закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и подчиненных ей структур и организаций
14:26
Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области: поврежден многоквартирный дом
14:17
Центр временно оккупированной Ялты украсили желтыми и синими огнями.
14:13
Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать "шахеды"
14:05
США помогут Украине сохранить работу энергосистемы в течение зимы, – посол Бринк
14:03
МККК не имеет рычагов влияния на Россию, - президент Общества Красного Креста Украины
14:03
OPINION
Свет темных времен
13:59
PR
ТОП-5 духовых шкафов для вашей кухни
13:52
Фотография Ореста из Азовстали стала одной из фотографий 2022 года по версии The Guardian
13:45
В Польше осталось 950 тыс. украинских беженцев
13:28
Комиксы от боевого морпеха MalKoNi: боец вместе с Гончаренко центром раздал две тысячи книг детям Николаева и Херсона
13:17
В Киев с визитом прибыл французский министр обороны Себастьян Лекорню
13:15
"Россия пересекла границу": министр обороны Италии прокомментировал возможность предоставления Украине системы ПВО
13:12
В Минске отрабатывают меры по переводу войск с мирного на военное время
13:09
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины
13:05
Алексей Данилов
Алексей Данилов заявил, что впереди украинцев ждет "самый тяжелый отрезок" на пути к победе
13:04
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики запретили массовые собрания во время новогодних праздников
12:55
Свидетельства геноцида украинского народа: в МИД отреагировали на принудительное навязывание гражданства РФ жителям оккупированных территорий
12:44
Оккупанты в Крыму "приговорили" журналистку Ирину Данилович к 7 годам заключения
12:26
Начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте
12:18
Жители Харькова получили более 1 000 000 продуктовых наборов от предпринимателя и мецената Константина Жеваго
12:12
Требовал взятки у перевозчиков: по подозрению в мошенничестве задержали начальника управления Укринтеравтосервиса
12:05
На временно оккупированных территориях россияне ищут детей, которые учатся в украинских онлайн-школах, и угрожают их родителям, - ЦНС
12:02
OPINION
Кризис 2023 года начнется из Китая
11:58
На фото беженцы из Украины находятся во временном жилье в Эстонии
Украинские беженцы в Ирландии подали жалобы из-за несоответствующих условий проживания и питания
11:57
Эксклюзив
Елена Гончарук
Новый конкурс на должность руководителя Довженко-Центра кажется неправомерным, прошлый – не отменен, - Гончарук
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV