Враг понес многочисленные потери на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском ВСУ отразили все атаки, - Генштаб

Об этом сообщили в facebook.

"Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены", - говорится в сообщении.

В частности, также сообщается, что российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях с Силами обороны Украины.

"Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области", - отмечается.

Кроме этого, добавляется, что на временно оккупированных территориях украинского Крыма, РФ продолжает меры скрытой мобилизации за счет местных жителей.

Стало известно, что в городе Севастополь с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой специальной военной операции за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота.

В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по гражданским объектам и 13 авиационных ударов

Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиливка, Сопич, Кучеривка, Студенок, Козачье, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басовое, Гурьев Козачок, Ветеринарное, Веселое, Вовчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

Купянское направление: противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Гряникивка, Кисливка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмахивка Луганской области.

Лиманское направление: враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Ямполивка Луганской области.

Бахмутское направление: огневое поражение от танков и всего спектра артиллерии, получили районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красна Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмивка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутивка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоривка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайливка и Михайливка Донецкой области.

Новопавловское направление: противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистивка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское направление: от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времивка, Вольное Поле, Новоселка, Новополь на Донетчине, а также Ольгивское, Малинивка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиливка и Веселое Запорожье.

Херсонское направление: обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Гавриливка, Дудчаны, Качкаривка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антонивка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Воздушные ВСУ за 30 минут уничтожили 3 российских ударных вертолета Ка-52

Стало известно, что в течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области.

Также добавляется, что в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25. В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов.

24 января российские захватчики обстреляли из артиллерии село Липцы Харьковской области. В результате этого ранения получили два человека.

24 января российские войска обстреляли город Константинивка Донецкой области. В результате есть раненые, среди них - двое детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb