Враг поливает огнем города Донетчины, наихудшая ситуация в Лимане, - депутат Дружковского горсовета

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



Депутат горсовета рассказал об усилении ракетных обстрелов Краматорска, Славянска и Дружковки.



"Самая плохая ситуация в городе Лиман, который фактически на сегодняшний день окружен российскими войсками. Враг пытается разрушить единственный мост через р. Сиверский Донец, который находится возле городка Райгородок. Хочу отметить, что расстояние между Славянском и Лиманом составляет 28 км" - отметил депутат.



Николай Довбня сказал, что эвакуация людей из города Лиман уже невозможна, горожане остались в окружении.



"Теперь есть только единственный маленький путь через Святогорск, но там тоже идут тяжелые бои. Сейчас будет сложная ситуация с двумя городами - Святогорск и Лиман. Поливают огнем постоянно, каждый час идет обстрел жилых массивов и всего города Лиман", - рассказал депутат Дружковского горсовета.



Довбня добавил, что железнодорожная станция в Лимане тоже почти уничтожена и постоянно разрушаются железнодорожные пути.

1 мая от российских обстрелов Лимана, Владимировки и Яровой в Донецкой области погибли четыре гражданских, 11 человек получили ранения

Ранее глава Донецкой ОВА сообщил, что враг пытается расширить наступательные действия на Лиманском направлении, на границе с Харьковщиной, ВСУ наносят мощные удары