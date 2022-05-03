Враг поливает огнем города Донетчины, наихудшая ситуация в Лимане, - депутат Дружковского горсовета
Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня рассказал, что город Лиман фактически окружен врагом и эвакуация людей уже невозможна, также идут постоянные обстрелы соседних городов
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
Депутат горсовета рассказал об усилении ракетных обстрелов Краматорска, Славянска и Дружковки.
"Самая плохая ситуация в городе Лиман, который фактически на сегодняшний день окружен российскими войсками. Враг пытается разрушить единственный мост через р. Сиверский Донец, который находится возле городка Райгородок. Хочу отметить, что расстояние между Славянском и Лиманом составляет 28 км" - отметил депутат.
Николай Довбня сказал, что эвакуация людей из города Лиман уже невозможна, горожане остались в окружении.
"Теперь есть только единственный маленький путь через Святогорск, но там тоже идут тяжелые бои. Сейчас будет сложная ситуация с двумя городами - Святогорск и Лиман. Поливают огнем постоянно, каждый час идет обстрел жилых массивов и всего города Лиман", - рассказал депутат Дружковского горсовета.
Довбня добавил, что железнодорожная станция в Лимане тоже почти уничтожена и постоянно разрушаются железнодорожные пути.
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