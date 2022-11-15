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Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк

15 ноября, 2022 вторник
09:45
война с Россией

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15- 20 км", - отметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" также добавила, что даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра противник покидает и продвигается глубже, чтобы учесть дальнобойность артиллерии ВСУ.

  • Россияне превратили Геническ в командный и "административный центр" оккупационных властей на Херсонщине из-за его недостижимости для украинской артиллерии и удобной логистики с Крымом
  • Враг тщательно фильтрует наше информационное поле, чтобы получить информацию, которая поможет ему во время боевых действий.

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