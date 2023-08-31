Враг пока не может наладить собственное производство "шахедов", - Юсов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Агрессор пытается перейти от крупноузловой сборки к локализации собственного производства. В сбитых "шахедах" встречаются детали российского производства. Но враг пока не может наладить собственное производство. Однако такие планы и задачи они ставят перед собой", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР МО также добавил, что "шахеды" поставлялись морским и воздушным путем из Ирана в Россию.

"Враг пытается принимать меры безопасности - это децентрализация собственного производства, рассредоточение, но есть конечный пункт сборки. И это наша задача и цель. Места, где собираются беспилотники и отправляются на фронт с целью убийства украинцев, являются законной целью для украинских сил безопасности и обороны" , – подчеркнул Юсов.