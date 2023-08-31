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Главная Война с Россией Враг пока не может наладить собственное производство "шахедов", - Юсов
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Враг пока не может наладить собственное производство "шахедов", - Юсов

31 августа, 2023 четверг
17:00
Война с Россией

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что в сбитых "шахедах" встречаются детали российского производства

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Агрессор пытается перейти от крупноузловой сборки к локализации собственного производства. В сбитых "шахедах" встречаются детали российского производства. Но враг пока не может наладить собственное производство. Однако такие планы и задачи они ставят перед собой", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР МО также добавил, что "шахеды" поставлялись морским и воздушным путем из Ирана в Россию.

"Враг пытается принимать меры безопасности - это децентрализация собственного производства, рассредоточение, но есть конечный пункт сборки. И это наша задача и цель. Места, где собираются беспилотники и отправляются на фронт с целью убийства украинцев, являются законной целью для украинских сил безопасности и обороны" , – подчеркнул Юсов.

  • 21 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на введение санкций 8 предприятий белорусского военно-промышленного комплекса, производящих и поставляющих России компоненты оружия.
  • Украинская разведка обнаружила увеличение количества российских деталей в дронах-камикадзе Shahed. В настоящее время идет работа по выявлению места сборки беспилотников.
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