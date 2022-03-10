Враг подводит резервы из других стратегических направлений и сохраняется опасность диверсий, - Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
Об этом в своем вечернем своде сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Эспрессо.TV .
Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых возможностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.
Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.
Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.
На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка.
Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.
Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.
В Черноморской и Азовской операционных зонах кафиры продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
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