Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



В последнее время линия фронта более или менее стабилизировалась. Враг подтянул свои силы и по всей линии столкновения идут ожесточенные бои, интенсивность которых значительно повысилась. Чувствуется, что противник хочет перед наступлением зимы как можно больше получить. атаки отражаются, а россияне тратят значительное количество боекомплекта, не получая территориальных достижений.На Сватовском направлении сейчас продолжаются тяжелые бои, а именно в районе населенных пунктов Макеевка и Нововодяне.Где-то наши бойцы отступили, а где-то продвинулись вперед, то есть ситуация удержание позиций", - прокомментировал боец "Легиона Свободы".



Валентин Дебелый отметил, что враждебная логистика напрямую зависит от точечных ударов украинских сил, но, несмотря на опасность, россияне подтянули большие ресурсы, в том числе артиллерийские средства.



"Мы с бойцами "Легиона Свободы" наблюдаем как за последнюю неделю в разы увеличилось количество обстрелов. Постоянно испытывает удары Купянский район, не только по военным позициям, но и по гражданским районам. Так же Волчанск тоже является тем городом, где враг применяет разные силы для поражения", - сообщил Дебелий.

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