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Враг подтягивает живую, технически необеспеченную силу, на Юг, - Гуменюк

30 января, 2023 понедельник
10:37
война с Россией

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге россияне не готовы к активным боевым действиям

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На Юге враг не готов вести активную деятельность, чтобы не рассредоточивать силы. Несмотря на то, что их количественно больше, они подтягивают мобилизационный ресурс, но технически они необеспеченные. Это живая сила, которую они готовы выставлять заграждением вперед на передовую", - подчеркнула Гуменюк. 

По ее словам, на оккупированных территориях Херсона враг усиливает методы влияния на мирное население.

"Тактика террористов остается устойчивой. Главная задача противника - терроризировать мирное население, эта враждебная тактика не работает. Люди понимают, что имеют дело с террористами. Наша работа по левому берегу достаточно мощная. Доразведывание сейчас затруднено из-за того, что враг усиливает методы воздействия на мирное" население. Россияне выискивают проукраинское настроенное население. Мы стараемся не подвергать опасности тех, кто нам помогает", - отметила Гуменюк.

  • Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага и уничтожили около 20 оккупантов и поразили 2 района скопления оккупантов.
  • За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 126,6 тыс. кафиров, 3201 танк и 6369 бронемашин

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