Враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире марафона "Единые новости".

"На Юге ситуация остается сложной, но контролируемой. Даем достойный отпор врагу. Именно поэтому враг перегруппировывается и выискивает места для перемещения пунктов логистики. Наша работа результативна, попадания оставляют врага без оружия и личного состава. На левобережье россияне подтягивают необученные мобилизационные ресурсы", - отметила Гуменюк.

По ее словам, этой ночью над Николаевщиной силами ПВО сбиты 7 дронов, ни одного попадания не произошло.

"Также был сбит еще один дрон в направлении Умани. Все баражирующие боеприпасы, которые были направлены с Юга, были сбиты. В Черном море штормовая ситуация, поэтому российские ракетоносители зашли в пункты базирования", - добавила Гуменюк.

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 по территории Украины, наши защитники уничтожили все. В столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы – работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.

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