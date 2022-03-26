Враг подтягивает дополнительные подразделения артиллерии к границам Украины и пытается подавить сопротивление населения временно оккупированных территорий, - Генштаб ВСУ

Об этом в вечернем своде сообщил Генштаб ВСУ, передает Эспрессо.TV .

В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

В качестве особенности следует отметить перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной (данные уточняются).

Помимо проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер по введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.

Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений росгвардии.

Относительно действий врага по отдельным направлениям.

На Волынском направлении наступательных действий противник не производил. Привлечение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины остается вероятным.

На Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей; в районе города Харьков продолжает попытки блокирования наших подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских кафиров.

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