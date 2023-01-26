Враг подтягивает дополнительные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", отметила, что противник испытывает беспокойство из-за точечных поражений пунктов своего базирования, существенно изменивших количественный состав российской военной группировки на левом берегу реки Днепр
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Мы фиксируем, что враг подтягивает дополнительные мобилизационные ресурсы на левобережье, то есть он ощущает беспокойство из-за того, что точечные поражения пунктов его базирования существенно изменили количественный состав военной российской группировки на левом берегу реки Днепр. Поэтому россияне готовятся к активным действиям, что видно по их провокациям на Запорожском направлении, пытаются подтянуть понемногу мобилизационный ресурс. Это недоученные, недоэкипированные, недоодетые те же мобики, которых мы уже видели на правом берегу, а теперь у них очередная экскурсия по левобережью. Сейчас враг привез новую партию мобилизованных и делаются попытки в этих условиях их подучить до того, как поставить на передовую. Это уже стабильная практика использования противником человеческого ресурса, когда нет возможности маневрировать техникой", - прокомментировала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".
Наталья Гуменюк отметила, что противнику трудно подтягивать технические средства, поэтому он аккумулирует их, как правило, на расстоянии 80-120 км от линии фронта, чтобы не быть пораженными нашими контрбатарейными противодействиями.
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