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Враг подрывается на своих же "сюрпризах": Гуменюк об оборонных линиях РФ на юге

30 августа, 2023 среда
16:44
Война с Россией

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ помогают минно-взрывные заграждения, которые враг намазал против нас

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На Запорожском фронте мы продвигаемся, а для продвижения должны отодвигать их линии обороны или разбивать их, проходя вглубь. Враг находится на левобережье уже давно. У них было время, возможности, строительный потенциал, чтобы устроить многоэшелонированную оборону, с которой у нас еще впереди будет встреча. В нашей зоне ответственности первую линию смыла высокая вода, и сейчас россияне пытаются вернуться на те позиции, с которых были выбиты и вымыты. Но мы продолжаем огневую работу, контрбатарейную борьбу, чтобы не давать им такой возможности", - подчеркнула Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, ВСУ помогают минно-взрывные заграждения, которые враг смазал против нас.

"Но наша вода, на нашей территории, сдвинула вражеские минные заграждения навстречу самим россиянам. Очень часто бывают случаи, когда они сами подрываются на своих же "сюрпризах". Мы понимаем, что линия фронта, пролегающая по реке Днепр, специфична и тяжела. Поэтому россияне, прижатые с Запорожского направления, нервничают вдоль линии побережья. Мы продолжаем зачищать территорию, которая от среза воды позволит нам продвигаться вглубь. Пока это нецелесообразно, поскольку можем оказаться под вражеским огнем. Поэтому продолжается контрбатарейная борьба".

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