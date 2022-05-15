Враг подбрасывает новые резервы, которые не вернутся, - военный эксперт Грабский
Военный эксперт, участник миротворческих миссий Сергей Грабский отметил, что Луганщина сейчас чрезвычайно горячая точка на карте Украины. Там идут основные бои
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник не оставляет попыток продолжить наступление и окружить Северодонецк и Лисичанск. Они с отчаянным упрямством обреченных продолжают свои атаки, теряя на этом направлении все больше войск. Ситуация сложная. Мы стараемся держаться и мы держимся. Враг бьется о наш город Северодонецк и пытается пробиться со стороны Попасной, чтобы завершить окружение, выполняя политический заказ, потому что с военной точки зрения продолжать наступление на этих направлениях, в таком количестве, после стольких дней безуспешных атак уже не целесообразно и нужно переходить к обороне. Еще несколько дней мы будем наблюдать такую же ситуацию, которая будет напряженной.
Они подбрасывают новые резервы, отравленные пропагандой. Когда после сотни ушедших в бой назад возвращается 20-30 человек, то они уже понимают, что это проблема серьезная. К сожалению, у России еще достаточно ресурсов, чтобы новые сотни посылать на убой под нашу артиллерию, под наши пулеметы. Нам нужно упорно работать над тем, чтобы мотивация была сломлена", - подчеркнул Грабский.
Также военный эксперт провел аналогию с событиями, произошедшими в 1941 году.
"Когда Сталин приказывал командирам атаковать и атаковать, командиры атаковали до тех пор, пока они не отвечали, что наступление прекращаем потому, что нет уже личного состава. У меня есть такое ощущение, что здесь они хотят повторить подвиг 1941 года. Потому и продолжают лезть на наши позиции. А наша работа уничтожать противника не допуская его прорывов", - подытожил Грабский.
- Также армия РФ пытается подступиться к Северодонецку, захватить полностью Рубежное и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Глава области напомнил, что сейчас эвакуация невозможна из-за частых обстрелов населенных пунктов
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