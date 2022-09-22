Враг по нескольким направлениям пытается продвинуться к Бахмуту и сохраняет стратегию продавливания артиллерией, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Бахмут и наступление противника от Донецка – это два сектора под постоянным вниманием Генштаба ВСУ, поэтому враг и смог продвинуться только на сотни метров
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Ситуация вокруг Бахмута остается наиболее сложной, потому что по нескольким направлениям враг пытается продвинуться в город, используя силы ПВК и все мобилизованные резервы до сих пор. Это направление с наибольшим количеством российских сил, которые используют стратегию со ставкой на артиллерию. Мы долго говорим , что Бахмут и наступление противника от Донецка – это два сектора, которые под постоянным вниманием Генштаба ВСУ, поэтому враг и продвинулся только на сотни метров, что показывает устойчивость нашей обороны с одной стороны, а с другой - стратегия продавливания артиллерией у врага сохраняется", – прокомментировал военный эксперт.
Сергей Згурец считает, что некоторое время такая ситуация будет сохраняться на Бахмутском направлении, когда у противника много артиллерии, а мы пытаемся компенсировать это контрбатарейной борьбой и дополнительными силами.
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