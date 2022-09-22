Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Ситуация вокруг Бахмута остается наиболее сложной, потому что по нескольким направлениям враг пытается продвинуться в город, используя силы ПВК и все мобилизованные резервы до сих пор. Это направление с наибольшим количеством российских сил, которые используют стратегию со ставкой на артиллерию. Мы долго говорим , что Бахмут и наступление противника от Донецка – это два сектора, которые под постоянным вниманием Генштаба ВСУ, поэтому враг и продвинулся только на сотни метров, что показывает устойчивость нашей обороны с одной стороны, а с другой - стратегия продавливания артиллерией у врага сохраняется", – прокомментировал военный эксперт.



Сергей Згурец считает, что некоторое время такая ситуация будет сохраняться на Бахмутском направлении, когда у противника много артиллерии, а мы пытаемся компенсировать это контрбатарейной борьбой и дополнительными силами.

19 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки.

21 сентября депутат Дружковского городского совета Николай Довбня отметил, что худшая ситуация в Бахмуте, идут бои в пригороде

22 сентября Евгений Оропай, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, рассказал, что противник имеет незначительные успехи к югу от Бахмута.

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