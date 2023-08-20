Враг планирует заселить во временно оккупированный Мариуполь 300 тыс. россиян
По данным украинского подполья, враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, цель увеличить его население на 300 тысяч человек путем миграции из Российской Федерации
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Сообщается, что оккупационная администрация планирует реализовать свои демографические изменения до 2035 года. Для этого она использует программу льготных ипотек для граждан РФ, желающих переехать на территорию временно оккупированного города Мариуполь Донецкой области.
По словам представителей ЦНС, на эту территорию также завозятся гастарбайтеры и госслужащие из депрессивных регионов РФ.
Местное население лишается своих прав и принудительно депортируется в Россию.
Центр сопротивления называет это геноцидом украинской нации и призывает международное сообщество обратить внимание на эту проблему.
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