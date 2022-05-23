Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Юге мы видим скопление техники противника. Они пытаются удержаться на тех позициях, на которых они сейчас есть. Враг строит камни до тех пор на первых линиях. Они освободили людей из тюрем и заставляют их копать окопы и создавать оборонные укрепления. Дальше в них в планах продвижения на Юг. Совершить рывок по объединению с Приднестровьем", - заметил Костенко.

Также полковник СБУ добавил, что Приднестровье тоже готово к применению своих сил – это тоже пытается показать враг.

"Россия пытается втянуть Приднестровье в войну, делать провокации. Пытается показать, что Приднестровье тоже готово к применению своих сил и средств, которые сейчас есть. Но Приднестровье может быть использовано только в комплексе с войсками РФ. Если России удастся развивать наступление на Юге, я уверен, что они будут использовать десант с моря для того, чтобы сковать наши силы у Приднестровья. Россия использует этот гарнизон для провокаций или для штурма наших границ", - подчеркнул Костенко.

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