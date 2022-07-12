Враг планирует оккупировать Запорожье - боец Легиона Свободы Денисов
Боец Легиона Свободы Константин Денисов рассказал, что российские войска продолжают поставлять боеприпасы в оккупированный Бердянск и готовят наступление на Запорожье
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация в Запорожье остается стабильно напряженной. Враг не скрывает своих планов наступать на Запорожье и оккупировать город. Также враг планирует оккупацию всех громад в направлении Запорожья", - рассказал Денисов.
Денисов сообщил, что оккупанты свозят в Бердянск боеприпасы для подготовки наступления на Запорожье.
"Была информация о том, что в порт Бердянска враг поставляет боеприпасы. Также они осуществляют поставки боеприпасов по железной дороге в Мелитопольский район. То есть враг готовится наступать на Запорожье. Свидетельством этого также является то, что на территории некоторых общин они строят полигоны и тренировочные лагеря", – добавил он.
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