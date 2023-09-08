"Враг планирует комбинированные ракетно-дронные атаки": Юсов прокомментировал угрозу обстрелов Украины осенью и зимой

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в медиацентре Укринформ, сообщает корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"Оккупационная армия и штаб - это не только Суровикин. Энергетики и те специалисты, которые причастны к этим преступлениям, будут сейчас привлечены к разработке подобных сценариев (обстрелов инфраструктуры, - ред.). Военно-политическое руководство государства-агрессора и новые руководители, которые будут в должностях, полностью будут отвечать за это", - заявил Юсов.

По его словам, угроза российских ракетных обстрелов Украины осенью и зимой существует. По информации разведки, Россия продолжит комбинированные атаки: для обстрелов будут одновременно использовать ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты.