"Враг планирует комбинированные ракетно-дронные атаки": Юсов прокомментировал угрозу обстрелов Украины осенью и зимой
В Главном управлении разведки прокомментировали угрозу российских обстрелов осенью и зимой: враг планирует атаковать Украину ракетами и беспилотниками
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в медиацентре Укринформ, сообщает корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.
"Оккупационная армия и штаб - это не только Суровикин. Энергетики и те специалисты, которые причастны к этим преступлениям, будут сейчас привлечены к разработке подобных сценариев (обстрелов инфраструктуры, - ред.). Военно-политическое руководство государства-агрессора и новые руководители, которые будут в должностях, полностью будут отвечать за это", - заявил Юсов.
По его словам, угроза российских ракетных обстрелов Украины осенью и зимой существует. По информации разведки, Россия продолжит комбинированные атаки: для обстрелов будут одновременно использовать ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты.
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