Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Враг планирует главный удар на Купянском направлении с выходом на Харьков, - офицер ВСУ
Эксклюзив

Враг планирует главный удар на Купянском направлении с выходом на Харьков, - офицер ВСУ

2 февраля, 2023 четверг
09:08
война с Россией

Офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Небир отметил, что на Купянском направлении противник сосредоточил до трех дивизий

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник не оставляет попыток штурмовать Купянск и Лиманское направление. На направлении города Купянск противник сосредоточил до трех дивизий, в том числе воздушно-десантные войска и танковую дивизию. Также враг сконцентрировал зенитные, разведывательные подразделения и вагнеровцев", - отметил Небир.

По его словам, схожая ситуация и на Лиманском направлении.

"Там еще больше сосредоточены вражеские силы и техника. Противник планирует главный удар на Купянск, с последующим выходом на город Харьков", - подчеркнул Небир.

  • Диктатор Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы распылить ВСУ
  • Российские войска активно ведут разведку и на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Также они не оставляют попыток наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Харьков
Донетчина
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
мобілізація
1 февраля, 2023 среда
Ограниченно пригодные для военной службы могут быть мобилизованы: детали
гроші для ЗСУ
31 января, 2023 вторник
Военным меняют суммы выплат дополнительного вознаграждения: размер премии будет зависеть от районов пребывания
Олексій Данілов
1 февраля, 2023 среда
Россия готовится к максимальной эскалации в ближайшие недели, а главные бои еще впереди, - Данилов
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 февраля
10:11
санкции против РФ
РФ из-за войны в Украине потеряет возможности для экспорта оружия, - британская разведка
10:09
OPINION
Украинский титан: что ждет Коломойского
10:02
SpaceX запустила на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
09:51
Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии прибыли в Киев
09:50
Эксклюзив
Освобождение Крыма будет разбито на несколько этапов, - Згурец
09:45
Молдова установили тип ракеты, которая упала у нее во время обстрела РФ 14 января
09:40
Россияне могут готовиться к новой ракетной атаке, об этом свидетельствуют маневры кораблей в Черном море, - Гуменюк
09:22
NASA показало в прямом эфире второй выход астронавтов в открытый космос в этом году
09:21
Актуальный курс валют на 2 февраля: евро подскочил в цене
09:10
Канада
Канада готовится принять 10 тысяч уйгурских беженцев из Китая
08:54
Утром враг уже трижды обстрелял Харьковщину, ранена женщина и сотрудник ГСЧС
08:51
За сутки захватчики 34 раза обстреляли Херсонщину, четыре человека ранены
08:40
Обновлено
Рашисты попали ракетой в жилой дом в Краматорске: по меньшей мере 3 погибших и 18 травмированных
08:36
Оккупанты сносят дом в Мариуполе, где погибли около 200 человек, - Андрющенко
08:33
В результате действий армии России на Донетчине погибли трое мирных жителей, 22 получили ранения
08:21
Россияне из артиллерии обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области
08:12
За сутки ВСУ ликвидировали 610 российских военных, два танка и установку ПВО
08:04
Вражеские войска ночью накрывали тяжелой артиллерией Никополь
08:01
OPINION
О Виктории Спартц и странных "соупадениях"
07:57
Германия построит "многослойный" противоракетный щит
07:24
США проверяют законность продаж предметов искусства олигархам из РФ, - Bloomberg
07:21
РФ готовится к наступлению на отдельных направлениях, а в Луганской области 300 оккупантов не могут демобилизоваться, - Генштаб
06:50
Владимир Путин
ISW сказал, зачем Путин создает условия для эскалации в северо-восточных районах Украины
06:27
совбез ООН
Россия созывает Совбез ООН на 8 февраля
05:44
Резников: РФ может начать наступать на двух направлениях к годовщине вторжения
05:29
Линда Томас-Гринфилд в ООН
Россия и Китай не дают Совбезу ООН привлечь к ответственности КНДР, - постпред США
04:27
Морские пехотинцы уничтожили российскую РСЗО, 4 беспилотника и хранилище с боеприпасами
03:44
На Сумщине более 100 прилетов в результате российских обстрелов 1 февраля
03:30
"Для него было самым главным переехать в другую страну": агент объяснил, почему Кендзера покинул "Динамо"
03:15
В Херсонской области оккупанты создали гражданскую администрацию, но не могут найти работников, - ЦНС
02:09
СБУ
СБУ нейтрализовала группировку сутенеров, работавших вместе с руководством миграционной полиции
01:45
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 февраля
01:36
Болгария и Сербия запустили строительство газопровода, который уменьшит энергозависимость от РФ
01:12
В "Жироне" объяснили, почему Цыганков до сих пор не сыграл за команду
00:38
Инсайдер ESPN назвал дату боя Усик – Фьюри
00:25
Совбез ООН 24 февраля проведет дебаты по масштабному вторжению РФ в Украину
00:19
Малиновский помог "Марселю" победить "Нант" и выйти на второе место Лиги 1
00:06
Резников встретился с президентом Франции Макроном - обсудили оперативные нужды ВСУ
2023, среда
1 февраля
23:29
Зеленский: на востоке ситуация становится еще жестче, враг пытается завоевать хоть что-то к годовщине вторжения
23:26
"Справедливость будет обеспечена": Зеленский прокомментировал обыски у должностных лиц и задержание молодых людей, которые издевались над девушками
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV