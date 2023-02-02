Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник не оставляет попыток штурмовать Купянск и Лиманское направление. На направлении города Купянск противник сосредоточил до трех дивизий, в том числе воздушно-десантные войска и танковую дивизию. Также враг сконцентрировал зенитные, разведывательные подразделения и вагнеровцев", - отметил Небир.

По его словам, схожая ситуация и на Лиманском направлении.

"Там еще больше сосредоточены вражеские силы и техника. Противник планирует главный удар на Купянск, с последующим выходом на город Харьков", - подчеркнул Небир.

Диктатор Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы распылить ВСУ

Российские войска активно ведут разведку и на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Также они не оставляют попыток наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb