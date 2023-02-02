Враг планирует главный удар на Купянском направлении с выходом на Харьков, - офицер ВСУ
Офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Небир отметил, что на Купянском направлении противник сосредоточил до трех дивизий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник не оставляет попыток штурмовать Купянск и Лиманское направление. На направлении города Купянск противник сосредоточил до трех дивизий, в том числе воздушно-десантные войска и танковую дивизию. Также враг сконцентрировал зенитные, разведывательные подразделения и вагнеровцев", - отметил Небир.
По его словам, схожая ситуация и на Лиманском направлении.
"Там еще больше сосредоточены вражеские силы и техника. Противник планирует главный удар на Купянск, с последующим выходом на город Харьков", - подчеркнул Небир.
- Диктатор Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы распылить ВСУ
- Российские войска активно ведут разведку и на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Также они не оставляют попыток наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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