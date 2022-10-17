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Враг перешел на дешевые средства атакующих действий, - Згурец

17 октября, 2022 понедельник
12:58
война с Россией Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что динамика уничтожения дронов-камикадзе "Shahed-136" будет увеличиваться, но риски сохраняются

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг перешел на дешевые средства атакующих действий, когда исчерпывается потенциал крылатых ракет и дальнобойных средств поражения. Эти дешевые средства могут поражать объекты, координаты которых уже известны", - пояснил Згурец.

Эксперт также добавил, что дроны-камикадзе "Shahed-136" используются для ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Враг узнает, где расположена ТЭЦ, закладывает координаты в "Shahed-136" и совершает атаки. Киев снова попал под этот сценарий. Значительное количество этих дронов уничтожается, но это дополнительная нагрузка на украинское ПВО", - подчеркнул Згурец.

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