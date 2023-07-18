Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк сообщила в эфире Эспрессо.

На вопрос о создании "дороги смерти" из гражданского населения российской армией после взрывов на Крымском мосту, Гуменюк отметила, что оккупанты продолжают использовать ту же тактику "живого щита" для российских колонн.

"Здесь абсолютно сталая тактика, они всегда прятались за мирными и им совершенно не важно, чьи это мирные: будь то украинцы или это русские. Им важно выполнить задачу и отчитаться своему диктатору, что все идет по плану", - отметила она.

Гуменюк добавила, что на самом деле перенаправление этих транспортных потоков по материковой части было предсказуемо.

"Будут пытаться насытить те регионы, где чувствуют бескомпромиссное продвижение Сил обороны. Насытить гражданским населением для того, чтобы усложнить нам боевую работу. Это шаг отчаяния, понимая, что другого способа нет они снова прячутся за гражданскими", - подчеркнула она.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло?

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца якобы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Во вторник, 18 июля, западные аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что вчерашняя атака на Крымский мост, в результате чего автомобильное движение было полностью нарушено, способна ухудшить логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступательных действий ВСУ.