Враг переместил свои усилия с Бахмутского на Авдеевское направление, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Идут бои на Бахмутском направлении, но у врага уже нет интенсивного продвижения. Враг переместил свои усилия с Бахмутского на Авдеевское направление - это Водяное, Опытное. Также враг пытается атаковать Павловку и Угледар. Там сейчас очередная точка напряжения", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, в районе Сватового и Кременной идут ожесточенные бои.

"На Луганщине возле Сватового и Кременной наибольшее обострение боевых действий. Трасса Р 66 уже находится под огневым контролем ВСУ. В этой зоне ситуация сложная. Есть необходимость выхода на господствующие высоты, которые занимают значительный участок между Сватовым и Кременной. Выход на господствующие высоты позволит ЗС. действовать более активно", - добавил Згурец.

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