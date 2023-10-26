Враг перегруппировывается и снова будет атаковать: офицер ВСУ Лапин о штурмах Авдеевки

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Авдеевка фактически уже 9 лет выстраивает свои оборонительные рубежи и все эти годы держится оборона города. И, конечно, у врага больших продвижений там не было. Но в последний период эти механизированные волны, железные кулаки противника дают для нас негативные результаты. Россияне пытаются по флангам окружить гарнизон Авдеевки. На мой взгляд, сейчас мы видели очень серьезные боевые столкновения в первой волне, наши нажгли там кучу вражеских танков и бронетехники. Потом враг перегруппировался, и была вторая волна. Думаю, сейчас у противника идет процесс перегруппировки, подвозятся свежие силы, кроме того, погодные условия сейчас не играют на руку для тех, кто хочет атаковать. Однако они снова пойдут", - отметил офицер ВСУ.

По его мнению, ближайшая цель врага – зайти за железнодорожный путь в северной части Авдеевки и коксохим (Авдеевский коксохимический завод, – ред.). Это для захватчиков приоритет номер один, потому что зайдя туда, они там смогут организовать достаточно серьезную огневую позицию, чтобы донимать логистику наших защитников.

"Бои там идут очень ожесточенные. Это наступательные действия армейского уровня, то есть действуют не какими-то маленькими группами, а привлечены серьезные резервы. А в информационном поле для нас положительно то, что россияне снимают некоторые подразделения с Купянского направления, следовательно, стратегического резерва у них нет. Если снимают, значит, им не хватает. Однако то количество вражеского личного состава - а некоторые аналитики говорят о 50 тыс. голов, - так это много для организации мясных штурмов, которые умеют делать россияне. Также мы понимаем, что на Авдеевском направлении достаточно серьезная артиллерийская подготовка идет со стороны россиян. Они накапливают ресурсы, даже перегруппировываясь, вражеская артиллерия не утихает", - заметил Игорь Лапин.

Лапин считает, что нужно делать минирование, а также крайне необходимо строить второй и третий эшелон обороны, укрепляя фланги.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и сейчас оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились. А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали , что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 у Украины.

24 октября соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что армия Российской Федерации не отступает от Авдеевки, несмотря на потери и невыгодное положение.

25 октября в вечерней сводке Генштаба сообщили, что за сутки украинские защитники отразили 12 атак россиян на Авдеевском направлении Донецкой области.

26 октября Генштаб ВСУ проинформировал, что боевики РФ пытаются окружить Авдеевку , часто применяют авиацию. Однако ВСУ держат оборону и наносят врагу значительные потери.