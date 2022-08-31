Враг перегруппировывается, чтобы возобновить наступление в Запорожской области, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

В Запорожском направлении , используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения.

Также противник производит перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

По состоянию на утро 31 августа ожесточенные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки. Враг пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема.

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