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Враг перегруппировывается, чтобы возобновить наступление в Запорожской области, - Генштаб ВСУ

31 августа, 2022 среда
08:21
война с Россией

РФ осуществляет перегруппировку частей и подразделений на временно занятой территории Запорожской области с целью возобновления наступления на этом направлении

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

В Запорожском направлении , используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения.

Также противник производит перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

  • По состоянию на утро 31 августа ожесточенные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки. Враг пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема.

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