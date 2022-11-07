Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Сватовское направление военное руководство РФ бросило мобилизованных, и уже 500 человек убито. Эти потери говорят о том, что враг перекидывает на этот участок мобилизованных без подготовки. Такие колоссальные потери показывают отношение российского военного руководства к личному составу, как к пушечному мясу. Такая тактика врага будет сохраняться и дальше. Потери не считаются и люди бросаются в бой без подготовки", - отметил Згурец.

По словам эксперта, под Павловкой в Донецкой области враг не может продвинуться из-за значительных потерь.

"Недавно противник зашел в Павловку на несколько улиц. Была активная контратака со стороны ВСУ. 155-я бригада морской пехоты РФ понесла колоссальные потери. Это повлекло за собой панические настроения в штатном российском подразделении", - подчеркнул Згурец.

Украинское войско нанесло удар по району сосредоточения техники врага в Горловке, а в Лисичанске поразило подразделение батальона "Ахмат"

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