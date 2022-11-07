Враг перебрасывает неподготовленных мобилизованных на Восток и несет колоссальные потери, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что между Сватово и Кременной враг пытается держать оборону
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Сватовское направление военное руководство РФ бросило мобилизованных, и уже 500 человек убито. Эти потери говорят о том, что враг перекидывает на этот участок мобилизованных без подготовки. Такие колоссальные потери показывают отношение российского военного руководства к личному составу, как к пушечному мясу. Такая тактика врага будет сохраняться и дальше. Потери не считаются и люди бросаются в бой без подготовки", - отметил Згурец.
По словам эксперта, под Павловкой в Донецкой области враг не может продвинуться из-за значительных потерь.
"Недавно противник зашел в Павловку на несколько улиц. Была активная контратака со стороны ВСУ. 155-я бригада морской пехоты РФ понесла колоссальные потери. Это повлекло за собой панические настроения в штатном российском подразделении", - подчеркнул Згурец.
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