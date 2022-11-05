Враг перебрасывает через Мариуполь военную технику и личный состав, - советник городского главы Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, отметил, что россияне начали снимать видео, двигаясь в колоннах, чтобы потом посмотреть и найти тех, кто фиксирует их перебрасывание
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Противник перебрасывает военную технику, которая едет неприкрытая через Мариуполь. Везут и боекомплекты, и разные вещи на нужды российской армии в гражданских фурах. Вчера, 4 ноября, вообще было большое движение техники через центр города, тянули 23 танка на тягачах. К тому же россияне поняли, что мы все это фиксируем и вчера впервые видели, как ехала большая колонна живой силы в сопровождении комендатуры и они снимали все вокруг, чтобы по видео увидеть и поймать тех, кто фиксирует их перебрасывание", - рассказал советник городского главы Мариуполя.
Петр Андрющенко объяснил, что движение идет через город, потому что в Мариуполе единственный мост, который на сегодняшний день соединяет российскую сторону со стороны Новоазовска, но у моста пробка из фур и военной техники на 3-4 часа ожидания.
"Все, что заехало с российской стороны в Мариуполь, затем распределяется по двум направлениям, на Донецкое и Запорожское или Херсонское. Также много мобилизованных везут из России, останавливаются они частично в Мариупольском районе, а дальше двигаются в направлении Херсонщины и Запорожья", - отметил Андрющенко.
- 26 октября во временно оккупированный Мариуполь прибыли четыре КамАЗа с мобилизованными россиянами.
- 2 ноября советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что все грузовики оккупантов едут через Мариуполь.
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