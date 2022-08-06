Враг перебрасывает боеприпасы с путей к позициям, не образуя склады, которые могут быть поражены HIMARS, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что командование ВСУ делает ставку на использование HIMARS и увеличение количества артиллерии относительно условий боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Самая горячая точка вокруг Бахмута и Авдеевки. Враг пытается взять Бахмут в полукольцо. По направлению Семигорье - Доломитное - Вершина и по направлению Яковлевка - Покровское. Враг пытается пробить трассу от Бахмута до Лисичанска, используя преимущество в артиллерии. Фактического продвигания противника сейчас не происходит", - заметил Згурец.
Военный эксперт также добавил, что похожая ситуация происходит в направлении Авдеевка – Марьинка.
"Тактика использования врагом артиллерии сохраняется по-прежнему. В течение нескольких дней происходят артиллерийские обстрелы и попытки бросить в атаку пехоту. Важно то, что враг пытается распылять свои склады боеприпасов и порой опрокидывает боеприпасы с железнодорожных путей к позициям, которые не могут образовываться. быть поражены нашими системами HIMARS", - подчеркнул Згурец.
- Российские оккупанты проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко рассказал, что враг пытается через Пески зайти в Авдеевку и захватить город
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное