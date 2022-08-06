Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Самая горячая точка вокруг Бахмута и Авдеевки. Враг пытается взять Бахмут в полукольцо. По направлению Семигорье - Доломитное - Вершина и по направлению Яковлевка - Покровское. Враг пытается пробить трассу от Бахмута до Лисичанска, используя преимущество в артиллерии. Фактического продвигания противника сейчас не происходит", - заметил Згурец.

Военный эксперт также добавил, что похожая ситуация происходит в направлении Авдеевка – Марьинка.

"Тактика использования врагом артиллерии сохраняется по-прежнему. В течение нескольких дней происходят артиллерийские обстрелы и попытки бросить в атаку пехоту. Важно то, что враг пытается распылять свои склады боеприпасов и порой опрокидывает боеприпасы с железнодорожных путей к позициям, которые не могут образовываться. быть поражены нашими системами HIMARS", - подчеркнул Згурец.

Российские оккупанты проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко рассказал, что враг пытается через Пески зайти в Авдеевку и захватить город

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