Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг начал штурмовые действия с севера от Авдеевки - это Красногоровка, Веселое. Утром произошло около 5 штурмов с юга города - это Опытное, Водяное. Продолжаются пехотные бои, потому что враг перекинул технику на Бахмут и Соледар. Хотя разведка сообщает, что враг перебрасывает из России и с Мариупольского направления технику и личный состав на Донецкое направление - это Марьинка и Авдеевка. Враг штурмует, пытается продвинуться, наши ребята дают отпор. С севера Авдеевки противник пытается прорвать оборону. Понимаем, что день-два и враг подтянет бронированную технику на наше направление", - заметил Барабаш.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации также добавил, что за минувшие сутки было около 120 обстрелов по позициям вокруг Авдеевки.

"Сегодня утром враг мощно бьет по городу. Первый обстрел произошел в 4 часа утра в центральную часть. Затем в 07:45 в старую часть города, в 10:15 снова прилет в старую часть города. 10:24 - авиаудар по городу, 11:05 - обстрел старой части города, 11:25 - обстрел центральной части города, 11:38 - снова старая часть города. То есть по городу россияне лупят очень мощно", - отметил Барабаш.

За 9 января Силы обороны отразили атаки врага в районах 13 городов и сел Луганской и Донецкой областей. Противник ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточился на захвате Донбасса

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