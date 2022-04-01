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Главная война с Россией Враг отвел от Киева 20% подразделений, - глава военной администрации столицы

Враг отвел от Киева 20% подразделений, - глава военной администрации столицы

1 апреля, 2022 пятница
22:26
война с Россией

На Киевщине противник ни на каком направлении не достиг своей цели

Об этом сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

"Враг не может проводить наступление одновременно по всем направлениям. Около 20% своих подразделений враг отвел от столицы. Продолжают ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Поэтому опасность для населения остается. Продолжают свою работу коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения", – говорится в сообщении.

  • На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения оккупантов, после того как уничтожили их позиции прицельным огнем артиллерии

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