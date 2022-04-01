Враг отвел от Киева 20% подразделений, - глава военной администрации столицы

Об этом сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.



"Враг не может проводить наступление одновременно по всем направлениям. Около 20% своих подразделений враг отвел от столицы. Продолжают ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Поэтому опасность для населения остается. Продолжают свою работу коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения", – говорится в сообщении.

На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения оккупантов, после того как уничтожили их позиции прицельным огнем артиллерии