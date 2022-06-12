Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Часть российского личного состава находится за пределами Украины, вблизи наших границ. Может быть использована для усиления группировки, ведущие боевые действия. Но состояние этих подразделений недостаточно для того, чтобы вести качественные боевые действия. Главный удар враг делает на использовании артиллерии. конца июня Россия пытается сформировать резервные батальоны, но не значительной численностью. Качество подготовки остается низким", - отметил Згурец.

Также военный эксперт добавил, что Россия формирует отдельный корпус личного состава численностью 15 тысяч.

"Этот корпус должен быть сформирован в августе. Реальное накопление сил враг пытается оттянуть дальше. Из-за низкого темпа подготовки личного состава, который способен вести боевые действия", - подчеркнул Згурец.

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