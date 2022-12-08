Враг, отступая с северной Донетчины, оставил села без единого уцелевшего дома, - журналист Гармаш
Сергей Гармаш, журналист и аналитик, отметил, что картинки Второй мировой войны выглядят более мягкими, сравнивая с тем, какие разрушения сейчас оставляет враг
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Сейчас Донетчина фактически делится на две части, то есть прифронтовая, где ведутся боевые действия, и уволена, которая контролируется украинскими властями. На днях я был на севере освобожденной Донетчины, и выглядит это ужасно. Я проехал несколько сел и ни одного дома в некоторых селах нет уцелевшего" Чтобы там как-то жили люди.То есть села просто вымерли, я не знаю куда делись местные. Я не мог представить, насколько ужасно это выглядит. Даже картинки Второй мировой войны выглядят более мягкими, сравнивая с тем, что оставляет враг, отступая с нашей территории", - прокомментировал журналист.
Сергей Гармаш добавил, что на прифронтовых территориях, например, в Покровске, Славянске, Краматорске, там идет достаточно активная жизнь, настроения боевые и спокойные, то есть обычная военная обыденность.
"Я случайно заехал в Богородичное возле Святогорска, когда искал понтонную переправу через г. Северский Донец, и там вся деревня разрушена, хотя это было когда-то одно из самых богатых сел. Кстати, у генпрокурора Пшонки там было имение, также он финансировал церковь и развитие села, то есть это было одно из самых престижных сел в Донецкой области", - рассказал Гармаш.
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