Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сейчас Донетчина фактически делится на две части, то есть прифронтовая, где ведутся боевые действия, и уволена, которая контролируется украинскими властями. На днях я был на севере освобожденной Донетчины, и выглядит это ужасно. Я проехал несколько сел и ни одного дома в некоторых селах нет уцелевшего" Чтобы там как-то жили люди.То есть села просто вымерли, я не знаю куда делись местные. Я не мог представить, насколько ужасно это выглядит. Даже картинки Второй мировой войны выглядят более мягкими, сравнивая с тем, что оставляет враг, отступая с нашей территории", - прокомментировал журналист.



Сергей Гармаш добавил, что на прифронтовых территориях, например, в Покровске, Славянске, Краматорске, там идет достаточно активная жизнь, настроения боевые и спокойные, то есть обычная военная обыденность.



"Я случайно заехал в Богородичное возле Святогорска, когда искал понтонную переправу через г. Северский Донец, и там вся деревня разрушена, хотя это было когда-то одно из самых богатых сел. Кстати, у генпрокурора Пшонки там было имение, также он финансировал церковь и развитие села, то есть это было одно из самых престижных сел в Донецкой области", - рассказал Гармаш.

6 декабря враг ударил по Краматорску 4 ракетами : повреждено 39 жилых домов и школу вблизи города.

7 декабря кафиры в Донецкой области убили 9 местных жителей, еще 15 человек получили ранения

Также россияне обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения

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