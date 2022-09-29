Враг отправил в Лиман 7 танков с мобилизованными, два из них попали в ДТП
Российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Противник продолжает направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав", - говорится в сообщении.
Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло 7 единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.
Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.
- Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.
- Пограничники РФ 26 сентября сообщили , что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".
- 28 сентября стало известно, что в Украину стали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для восполнения потерь оккупантов.
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