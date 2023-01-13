Об этом сообщил депутат Запорожского областного совета и волонтер Сергей Лышенко в эфире Эспрессо.

Он отметил, что на Запорожском направлении враг активизировался. С начала года у линии фронта значительно возросло количество обстрелов, в том числе по Гуляйполю.

"Есть и неудачи. Если раньше два села возле Гуляйполя - Мирное и Дорожнянка - были в серой зоне, то вчера (12 января, - ред.) они были заняты врагом. Пока неизвестно, отступили ли наши воины от своих позиций или просто сузилась расстояние между ними, но фактически враг вплотную приближается к Гуляйполю, и я не исключаю, что в будущем нас ждут бои за Гуляйполе как город", - подчеркнул депутат.

Сергей Лышенко связывает интенсификацию артобстрелов именно с этими событиями. Россияне уничтожают Гуляйполе, в результате чего погибают гражданские, в том числе пожилые люди, оставшиеся в городе.

12 января заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что РФ планирует оккупировать всю Донецкую область, чтобы потом взяться за Запорожскую область.

12 января российские войска били из зенитного ракетного комплекса С-300 по одному из районов Запорожья, повредив дома и хозяйственные постройки. Также в результате обстрелов в Гуляйполе погибла женщина.

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