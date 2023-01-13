Враг оккупировал Мирное и Дорожнянку на Запорожье, - депутат облсовета Лышенко
В Запорожской области 12 января россияне оккупировали Мирное и Дорожнянку и вплотную приближаются к Гуляйполю
Об этом сообщил депутат Запорожского областного совета и волонтер Сергей Лышенко в эфире Эспрессо.
Он отметил, что на Запорожском направлении враг активизировался. С начала года у линии фронта значительно возросло количество обстрелов, в том числе по Гуляйполю.
"Есть и неудачи. Если раньше два села возле Гуляйполя - Мирное и Дорожнянка - были в серой зоне, то вчера (12 января, - ред.) они были заняты врагом. Пока неизвестно, отступили ли наши воины от своих позиций или просто сузилась расстояние между ними, но фактически враг вплотную приближается к Гуляйполю, и я не исключаю, что в будущем нас ждут бои за Гуляйполе как город", - подчеркнул депутат.
Сергей Лышенко связывает интенсификацию артобстрелов именно с этими событиями. Россияне уничтожают Гуляйполе, в результате чего погибают гражданские, в том числе пожилые люди, оставшиеся в городе.
- 12 января заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что РФ планирует оккупировать всю Донецкую область, чтобы потом взяться за Запорожскую область.
- 12 января российские войска били из зенитного ракетного комплекса С-300 по одному из районов Запорожья, повредив дома и хозяйственные постройки. Также в результате обстрелов в Гуляйполе погибла женщина.
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