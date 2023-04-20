Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы с батальоном "Свобода" сейчас находимся на боевом слажении, а ребята из 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" и другие подразделения ВСУ и Нацгвардии стоят на позициях и нам рассказывают, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Враг наседает очень сильно, он доразрушает город, которого уже не существует в привычном для нас понимании. Все здания так или иначе повреждены. Есть дома, разрушенные до фундамента. Противник пытается протиснуться и навязать свой " русский мир", - рассказал лейтенант батальона "Свобода" НГУ.

Роман Конон отметил, что наши ребята держат позиции и крепко их защищают, к сожалению, этому цена – жизнь наших бойцов, за которых однозначно отомстим.

Бахмут. Фото: Getty Images

"Бахмут штурмуется с июля 2022 года. За этот период российская армия потеряла более 50 тысяч своего личного состава. Отмечу для сравнения, что примерно такую численность имеет средняя армия в Европе. Именно такое количество людей положили россияне возле Бахмута, а город продолжает быть украинским И сейчас там идут кровавые и тяжелые бои, но все же город не захвачен врагом", - подчеркнул Конон.