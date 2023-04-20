Враг очень сильно наседает на Бахмут, разрушая город, - лейтенант батальона "Свобода" Конон
Роман Конон, лейтенант батальона "Свобода" НГУ, отметил, что все дома в Бахмуте повреждены, некоторые разрушены до фундамента
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы с батальоном "Свобода" сейчас находимся на боевом слажении, а ребята из 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" и другие подразделения ВСУ и Нацгвардии стоят на позициях и нам рассказывают, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Враг наседает очень сильно, он доразрушает город, которого уже не существует в привычном для нас понимании. Все здания так или иначе повреждены. Есть дома, разрушенные до фундамента. Противник пытается протиснуться и навязать свой " русский мир", - рассказал лейтенант батальона "Свобода" НГУ.
Роман Конон отметил, что наши ребята держат позиции и крепко их защищают, к сожалению, этому цена – жизнь наших бойцов, за которых однозначно отомстим.
Бахмут. Фото: Getty Images
"Бахмут штурмуется с июля 2022 года. За этот период российская армия потеряла более 50 тысяч своего личного состава. Отмечу для сравнения, что примерно такую численность имеет средняя армия в Европе. Именно такое количество людей положили россияне возле Бахмута, а город продолжает быть украинским И сейчас там идут кровавые и тяжелые бои, но все же город не захвачен врагом", - подчеркнул Конон.
- 18 апреля ГНСУ информировало, что бои за Бахмут переместились в центр города
- Также военнослужащий ВСУ Петр Волощенко рассказал, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои за железнодорожный вокзал.
- Кроме того, боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко отметил, что у Бахмута Силы обороны отбили несколько позиций и продвинулись вперед
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