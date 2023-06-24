"Враг очень боится эту машину": Залужный похвалил работу HIMARS
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что через год использования HIMARS показала свою эффективность на войне в Украине
Об этом он написал в своем официальном телеграмм-канале.
По его словам, украинские военные хвалят работу HIMARS, а также отмечают, что россияне очень боятся этой техники.
"Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника", — говорится в сообщении.
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