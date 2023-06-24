"Враг очень боится эту машину": Залужный похвалил работу HIMARS

Об этом он написал в своем официальном телеграмм-канале.

По его словам, украинские военные хвалят работу HIMARS, а также отмечают, что россияне очень боятся этой техники.

"Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника", — говорится в сообщении.