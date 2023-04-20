Враг обстрелял жилые кварталы Очакова, повреждены дома
20 апреля вражеская армия обстреляла жилые кварталы Очакова Николаевской области
Об этом передает ОГПУ.
Россияне дважды нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам города Очаков. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате обстрелов повреждены жилые и хозяйственные дома горожан.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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