Об этом передает ОГПУ.

Россияне дважды нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам города Очаков. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате обстрелов повреждены жилые и хозяйственные дома горожан.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).