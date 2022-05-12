Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Всю ночь по линии осязания российские войска вели обстрелы из разных систем РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. К тому же сегодня они снова использовали запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы. По последней информации, в 7 утра был обстрелян Зеленодольск. Разрушения уточняются, но известно, что один гражданский человек погиб и один ранен" – сообщил Александр Вилкул.



Глава военной администрации отметил, что линия осязания была отодвинута примерно на 50 км и проходит за пределами Криворожского района. С направления Кривого Рога были освобождены более 15 населенных пунктов Херсонской области, поэтому враг не может обстреливать из таких систем РСЗО , как "Град" или "Смерч", а из "ураганов" дотягивается.



"В город Кривой Рог дострелить не могут, поэтому ведут обстрелы по линии Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района. В Кривом Роге ситуация стабильная", - добавил Вилкул.

Ранее глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул заявил , что ему звонил бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко с предложением сдать россиянам Кривой Рог.