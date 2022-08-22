Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждений автомобиля с практически ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. По идее, из автомата", – написал Орлов.

По словам Орлова, факт гибели человека уточняется.

Достоверно известно, что минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра.

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