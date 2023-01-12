Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Проклятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрела снова получили повреждения мирные дома. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал он в сети.

На месте прилета уже работают соответствующие службы, ликвидируя последствия.

Сообщения об опасности атаки с воздуха поступили около трех часов ночи. Вскоре после этого местные жители услышали громкий взрыв, а затем прогремел еще один.

"Очень громко. Друзья, находитесь в безопасных местах! Надеемся все цели. Обстрел велся из Токмака. Тревога еще продолжается", - говорится в публикации одного из местных Telegram-каналов.

Местные паблики предполагают, что обстрел вел ракеты С-300.

Напомним, предварительный обстрел города российские агрессоры провели в ночь на 8 января. Тогда Запорожье накрыли кассетными снарядами, повреждена критическая и гражданская инфраструктура.

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