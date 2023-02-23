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Враг обстрелял за сутки по меньшей мере 18 населенных пунктов на Харьковщине, есть раненые

23 февраля, 2023 четверг
09:35
война с Россией

За сутки 22 февраля российские войска били по не менее 18 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов есть раненый, еще один мужчина взорвался на мине

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области", - пишет глава области.

Вчера, около 10:30, рашисты нанесли удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Двое мирных жителей получили лёгкие ранения.

В селе Подолы Купянского района в результате российских обстрелов ранения получил 40-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Шесть домов и два учебных заведения повреждены в Волчанске. В селе Нестерное Волчанской общины повреждения получили здания фермерского хозяйства.

В результате обстрела села Чернещена Изюмского района разрушен жилой дом, повреждены электроопоры.

В Харьковской области 22 февраля пиротехники обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Вчера в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "Лепесток" и получил взрывное ранение.

  • В Изюме на Харьковщине оккупанты обильно разбрасывали запрещенные "мины-лепестки", чтобы дискредитировать ВСУ.
  • 3 февраля подростки пострадали в результате детонации мины "Лепесток" в Харьковской области.
Харьков
Харковщина
Олег Синегубов
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