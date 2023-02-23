Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области", - пишет глава области.

Вчера, около 10:30, рашисты нанесли удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Двое мирных жителей получили лёгкие ранения.

В селе Подолы Купянского района в результате российских обстрелов ранения получил 40-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Шесть домов и два учебных заведения повреждены в Волчанске. В селе Нестерное Волчанской общины повреждения получили здания фермерского хозяйства.

В результате обстрела села Чернещена Изюмского района разрушен жилой дом, повреждены электроопоры.

В Харьковской области 22 февраля пиротехники обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Вчера в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "Лепесток" и получил взрывное ранение.