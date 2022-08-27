Враг обстрелял Сумщину, повреждено здание психоневрологического интерната

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В полтретьего ночи было зафиксировано 20 выстрелов из пулемета по территориям Шалыгинского общества. А в 07:40 начался минометный обстрел, 18 приходов, по окрестностям Атынского Белопольского общества.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако утром от российского огня пострадала территория Атинского психоневрологического интерната. Было повреждено здание медицинского пункта, столовой и основного корпуса заведения.

25 августа враг обстрелял пять населённых пунктов в Сумской области, сгорел частный дом.

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