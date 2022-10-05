Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в течение 5 октября россияне обстреливали область из ствольной артиллерии и минометов, всего за день было 35 приходов.

В результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской громады повреждена крыша сарая и выбило окна в веранде дома.

К счастью, обошлось без жертв.

4 октября глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в 120 км от Сумщины в учебных центрах находятся российские новобранцы.

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