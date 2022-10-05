Враг обстрелял Сумщину из артиллерии и минометов – 35 приходов
В течение дня 5 октября в Сумской области зафиксировали три обстрела территории Эсманской и Середино-Будской громад
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, в течение 5 октября россияне обстреливали область из ствольной артиллерии и минометов, всего за день было 35 приходов.
В результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской громады повреждена крыша сарая и выбило окна в веранде дома.
К счастью, обошлось без жертв.
- 4 октября глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в 120 км от Сумщины в учебных центрах находятся российские новобранцы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.93
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное