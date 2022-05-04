Враг обстрелял школу и многоэтажку в Славянске, – мэр
Утром 4 мая кафиры обстреляли несколько микрорайонов в Славянске
Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.
"Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. Сейчас выясняем размер ущерба", – пишет Вадим Лях.
Власти города рекомендуют жителям воспользоваться возможностью эвакуации.
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