Враг обстрелял школу и многоэтажку в Славянске, – мэр

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

"Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. Сейчас выясняем размер ущерба", – пишет Вадим Лях.

Власти города рекомендуют жителям воспользоваться возможностью эвакуации.

4 апреля россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двух священников.

В результате обстрелов погиб священник из Свято-Ильинского мужского монастыря и храма святителя Феодосия Черниговского.

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